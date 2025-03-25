Андрей Трубецкой рассказал о новом туристическом маршруте "По следам первопроходцев"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в муниципалитете сформировали и представили новый туристический маршрут. "По следам первопроходцев" – так называется межмуниципальный тур, который соединит Сургут и Сургутский район.

Его презентация состоялась 23 марта в Русскинской.

"Маршрут разработан специально для автомобилистов, карта передвижений уже загружена на геолокационную платформу 2ГИС. На неё нанесены туристическая тропа "ЧелоВечность" на Барсовой горе, база отдыха "Валикас", Лянторский этнографический музей и Русскинская, как туробъект. Сургут включил в маршрут историко-культурный центр "Старый Сургут", дом купца Клепикова, исторический парк "Россия моя история – Югра" и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Фармана Салманова", - сообщил на своих страницах в соцсетях Андрей Трубецкой.

Длина маршрута варьируется от 162 до 325 км. Проехать "По следам первопроходцев" также можно с помощью туроператора – туристско-визового центра "Наш мир".

"В 2024 году Сургутский район посетило свыше 215 тысяч туристов, за пять лет – более 850 тысяч человек. Самыми популярными точками притяжения являются стойбища Кантеровых и Сопочиных, деревня Русскинская, туристическая тропа "ЧелоВечность" и Тундрино", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.