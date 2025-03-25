Поезд насмерть сбил 21-летнего парня в Свердловской области

На железнодорожном перегоне Муранитный — Режик Свердловской железной дороги был обнаружен труп 21-летнего местного жителя. О страшной находке Накануне.RU рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СК России по УрФО.

Тело было найдено утром 23 марта 2025 года. В ходе осмотра места происшествия выявлены признаки железнодорожного травмирования. Организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Сейчас следователи устанавливают .все обстоятельства происшествия.

Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования на железной дороге становятся незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.