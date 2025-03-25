Власти решили ввести новую выплату семьям с двумя детьми

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года. В ней предусмотрена, в частности, новая ежегодная семейная выплата россиянам, имеющим двух и более детей.

В документе сказано, что Россия пока входит в первую десятку стран мира по численности населения и является мировым идеологическим центром поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе ценности семьи. При этом страна вымирает (этот термин не используется). А молодежь хочет сначала пожить для себя, сделать карьеру, а уже потом думает о семье и детях. То есть рождение детей переносится на более поздний срок, когда ухудшается репродуктивное здоровье. Это приводит к тому, что детей рождается все меньше.

Большинство молодых россиян, как показывают опросы, хотят иметь хотя бы двоих детей, отмечается в документе. Вероятно, с этой целью власти и решили ввести такую выплату и сделать ее ежегодной. Она указана среди приоритетных мер по реализации задачи "совершенствование целостной системы поддержки семей с детьми, дальнейшее ее развитие с учетом их потребностей, поддержка многодетности, выработка дополнительных стимулирующих мер для рождения детей". Размер выплаты не указан. Помимо этого, перечислены другие меры общего характера.

Также документ предлагает трудовые привилегии для работающих родителей, например распространение гибкого графика работы, дистанционной занятости для беременных женщин и работников, имеющих несовершеннолетних детей. Особенно для членов многодетных семей, проживающих в малых городах и сельской местности.

Обращает на себя внимание то, что власти признают: доходы населения в последние годы существенно снизились, что и привело в падению рождаемости. Об этом говорит такое утверждение: "Динамика рождаемости традиционно повторяет динамику доходов населения". Далее приводятся данные за последние 20 лет и отмечается, что "снижение реальных доходов с 2016 года отразилось на динамике рождаемости".

При этом потенциал влияния социальных мер на повышение благосостояния семей с детьми практически исчерпан, поэтому дальнейшую положительную динамику роста доходов необходимо обеспечивать экономическими инструментами, говорится в Стратегии. Последуют ли за этим какие-то действия? До настоящего времени вся демографическая политика сводилась, а точнее, подменялась мерами соцподдержки.

Власти сами признают, что более 70% малоимущих домохозяйств составляют домохозяйства с детьми. То есть рождение детей - это обеднение семьи. Пока что поддержка семей с детьми фактически отсутствует, потому что условием поддержки является нищенство, а не просто наличие детей. Мало иметь детей - нужно быть именно нищим, отмечает демограф Юрий Крупнов и другие эксперты, которые возмущены этим унизительным требованием. Они считают необходимым отменить любые критерии и поддерживать все семьи с детьми, если это действительно поддержка семей с детьми, а не вытаскивание из нищеты до уровня бедности.