Ветеран СВО: Самолет "Мрия" уничтожила артиллерия ВСУ

Самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен в 2022 году в аэропорту Гостомеля артиллерией ВСУ. Об этом сообщил старший сержант Воздушно-десантных войск России Антон Шилов, который принимал непосредственное участие в штурме Гостомеля.

"Я видел этот самолет в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, что что-то в него попало. Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие", — сказал боец в интервью RTVI.

Он добавил, что не менее двух дней внутри "Мрии" сидел украинский корректировщик и направлял на российские войска артиллерию ВСУ. Потом его заметили. Шилов отметил, что не знает о дальнейшей судьбе украинского военнослужащего.

Напомним, в конце февраля 2022 года стало известно, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" мог быть уничтожен в аэропорту Гостомеля. В начале марта были опубликованы кадры уничтоженного Ан-225. Тлеющий самолет попал в репортаж Первого канала. В мае 2022 года обломки разрушенного Ан-225 вывезли из аэропорта Гостомеля в Киевской области на утилизацию. Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале писала, что "украинскую мечту" "Мрию" артиллеристы ВСУ уничтожили в первые дни спецоперации, когда обстреливали аэродром Гостомель, который заняли российские десантники.