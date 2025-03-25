В Тюменской области продолжается строительство нового корпуса Областной клинической психиатрической больницы

В Тюменской области продолжается строительство нового корпуса Областной клинической психиатрической больницы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В здании площадью 2500 кв.м будет два отделения круглосуточного стационара: психотерапевтического и психосоциальной реабилитации.

По словам главного врача ГБУЗ ТО "ОКПБ" Евгения Родяшина новое здание — это не просто увеличение площади больницы, а качественно новый подход к лечению психических заболеваний.

"Здесь планируются не только палаты для пациентов, но и специально оборудованные помещения для различных видов терапии: релакс-терапия, арт-терапия, кинотерапия и трудовая терапия будут способствовать комплексному восстановлению пациентов", — прокомментировал Евгений Родяшин.

Инфоцентр опубликовал проект будущего корпуса больницы.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья предполагается создание адаптированных палат, обеспечивающих комфортное пребывание. В проекте предусмотрено размещение кабинетов врачей, тренажерного зала, зала лечебной физкультуры и процедурного кабинета.

Окончание строительства нового корпуса запланировано на конец 2025 - начало 2026 года.