На пожаре в Нижнем Тагиле спасли 17 детей

В Нижнем Тагиле накануне произошел пожар в жилом доме. Огнеборцы спасли десятки человек.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, на 20 "квадратах" загорелась комната в квартире на втором этаже пятиэтажки. Прибывшие огнеборцы при помощи спасательных устройств спасли 37 человек, в том числе 17 детей.

Самостоятельно из здания эвакуировались 36 человек, в том числе 15 детей. В результате пожара пострадал хозяин горевшей квартиры.

По данным МЧС, предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.