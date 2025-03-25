Итоги переговоров РФ и США станут известны в 11.00 мск

Совместное заявление России и США по итогам переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, могут опубликовать в 11.00 мск. Об этом сообщает CBS, пишет ТАСС.

По словам источников телеканала, "сообщения, переданные администрации Трампа экспертной группой в Эр-Рияде, казались оптимистичными". Других подробностей нет.

Встреча представителей России и США в столице Саудовской Аравии прошла 24 марта. Она длилась более 12 часов.

Делегации обсуждали вопросы "зерновой сделки" и урегулирования украинского конфликта. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, стороны согласовали совместное заявление, которое опубликуют сегодня.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не ожидать каких-то прорывов от консультаций в Эр-Рияде.

"Это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что при этом необходимо помнить определенные Россией цели и задачи специальной военной операции.

Также Захарова написала в своем Telegram-канале, что во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет о некоторых подробностях консультаций Москвы и Вашингтона.

"О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью "Первому каналу", — написала она.