25 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Минфин и Минздрав рассмотрят введение акциза на чипсы и их запрет

Министерство финансов России и Минздрав рассмотрят инициативу о введении акциза на чипсы, а также их запрет для продажи несовершеннолетним.

О таком поручении ведомствам говорится в ответе аппарата правительства РФ главе Общественной потребительской инициативе Олегу Павлову. По словам общественника, данная мера положительно скажется на здоровье молодежи.

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева заявила о причинах тяги к чипсам. По ее словам, употребление чипсов является психологической привычкой. При этом в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание, сообщают "Известия".

Всемирная организация здравоохранения еще в 2020 году рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, к которым относятся и чипсы. ВОЗ отмечает, что потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца, от которой в мире каждый год происходит до 500 тыс. преждевременных смертей. В 2023 году организация поставила чипсы на первое место в перечне самых вредных продуктов.

Теги: чипсы, дети, здоровье


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