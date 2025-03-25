25 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России создадут Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий

В России создадут Единый цифровой реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев указал, что в настоящее время законодательством предусмотрено множество мер поддержки россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако, по его словам, учет граждан в зависимости от вида предоставляемой поддержки, а также уровня органов власти осуществляется обособлено. Поэтому вводится обязанность для органов государственной власти и местного самоуправления размещать соответствующие сведения в таком реестре.

Груздев отметил, что из-за отсутствия общего реестра есть риск дублирования учета предоставляемых мер. При этом в случае необходимости уточнить ту или иную информацию государственным и муниципальным органам проблематично из-за наличия множества реестров.

Для граждан-благоприобретателей это также может вести к замедлению получения социальных мер. Единый реестр позволит повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании социальной помощи.

По предварительным данным, нуждающихся — более 2 млн, например, молодые семьи, ветераны, инвалиды и другие категории, сообщают "Известия".

Сейчас законодательство предусматривает для отдельных категорий граждан такую меру поддержки, как улучшение жилищных условий через выдачу жилищных сертификатов, единовременную выплату на приобретение жилья, субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам и др. Но порядок учета граждан определяется региональными законодательными актами. Единого реестра таких граждан нет.

Теги: жилье, недвижимость


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