Из пакета антимошеннических поправок исключили требование о подключении бизнеса к ЕБС

Кабмин России ко второму чтению исключил из пакета антимошеннических поправок требование о подключении бизнеса к Единой биометрической системе (ЕБС).

В настоящее время инициатива предусматривает полностью добровольную интеграцию с ЕБС. Также продавцы смогут пройти проверку через "Госуслуги", только если они сами изъявят такое желание.

Как заявили в РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), компания приветствует решение исключить из законопроекта норму об обязательной интеграции маркетплейсов и ЕБС, "которая могла бы создать для бизнеса огромные сложности и повлекла бы существенные расходы".

"Также мы благодарны правительству за решение не обязывать продавцов на маркетплейсах проходить аутентификацию через "Госуслуги" и сделать данный инструмент добровольным. Этот шаг позволит сохранить на цифровых платформах широкий ассортимент иностранных товаров, аналогов которым в России нет", — отметили в компании, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что жители России смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников на основе искусственного интеллекта. Мера реализуется в рамках проекта закона по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Сервис будет выявлять подозрительные звонки, и предупреждать россиян о телефонных мошенниках.