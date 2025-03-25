Роскомнадзор: инфраструктуру интернет-провайдера Lovit атаковали из США и ряда стран

Проблемы с работой интернет-провайдера Lovit до сих пор сохраняются.

Как сообщил Роскомнадзор, его инфраструктура оказалась не готова к массированной DDoS-атаке, которая велась из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Франции, Хорватии, Британии и России. DDoS-атака началась утром 21 марта, ее мощность на пике составила до 219,06 Гбит/с, скорость — до 22,39 млн пакетов в секунду. Ведомство отмечает, что кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, включая мобильное приложение, сайт и личные кабинеты пользователей.

Специалисты помогают отражать атаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам. Проблемы с работой ресурсов компании до конца пока не решены.

Ранее жители Москвы пожаловались на сбои в работе интернет-провайдеров МТС, T2, "Мегафона", Lovit, МГТС, "Ростелекома" и других компаний.