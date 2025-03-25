В Эр-Рияде завершились переговоры России и США

В Эр-Рияде завершились переговоры российских и американских представителей.

Они продолжались более 12 часов. Делегации не стали общаться со СМИ. Совместное заявление стороны опубликуют 25 марта.

Отмечается хороший настрой представителей России после переговоров. Представляющий Москву глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин был в позитивном настроении.

Экспертная встреча "технических команд" двух стран проходила в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton, сообщает РИА "Новости".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона по зерновой сделке будут непростыми.