Сеть реабилитационных центров для участников СВО будет создаваться в стране

Разработка мер социальной поддержки и адаптации ветеранов – одна из главных задач созданной по инициативе Президента России Комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.

В эту работу готово активно включиться ФМБА России.

"Ближайшие планы совместной работы обсудили сегодня с руководителем Агентства Вероникой Игоревной Скворцовой", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области, руководитель Комиссии Госсовета Игорь Бабушкин.

На базе Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии создана система комплексной реабилитации участников СВО. Она включает в себя медицинскую и психологическую помощь, социокультурную реабилитацию, профориентацию, а также вовлечение в адаптивный спорт.

"Программа уже доказала свою высокую эффективность, а значит, её необходимо внедрять во всех регионах страны. В этом году на базе реацентров ФМБА будет создано ещё 10 таких центров в разных округах", - сообщил Игорь Бабушкин.