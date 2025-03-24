24 Марта 2025
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Оперативные поручения дал Сергей Ситников региональным структурам по итогам встречи с президентом

На встрече губернатора Костромской области с Президентом России Владимиром Путиным были поддержаны важные для региона проекты.

В частности, речь шла о строительстве обхода Костромы, роддома и подготовки к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря.

(2025)|Фото: kremlin.ru

Инфраструктурный проект строительства обхода Костромы имеет федеральный статус. Как рассказал Сергей Ситников президенту, по единственному в Костроме мосту через Волгу и областной центр ежедневно проходит около 17 тысяч большегрузного транспорта трех федеральных трасс - Кострома-Киров-Пермь, Кострома-Иваново-Владимир-Нижний Новгород и Кострома-Ярославль-Москва,  что создает очень серьезные проблемы для городского движения и экологии.

Администрации Костромской области и лично губернатору Сергею Ситникову проект строительства обхода Костромы удалось включить в перечень первоочередных объектов Росавтодора. В регионе уже провели большую подготовительную работу по подготовке и оформлению документов, обоснованию инвестиций, проведению экспертиз. Также зарезервированы земли по маршруту будущего строительства.

На совещании у главы региона заместителю губернатора Юрию Макову  было поручено  обсудить с ответственными степень готовности региона к реализации федерального проекта.

«Просьба не затягивать, посмотреть те вопросы, которые прорабатывали заблаговременно под будущего подрядчика Росавтодор. В первую очередь, проверьте состояние трассировки. Пригласите на совещание «земельщиков» с докладом о состоянии зарезервированных участков под строительство. Проработайте вопрос, касающийся земельных коммуникаций. Необходимо рассмотреть весь комплекс мероприятий», - подчеркнул Сергей Ситников.

Губернатор также поручил провести совещание по подготовке к строительству нового современного родильного дома.

На данный момент проект акушерского стационара третьего уровня прошел все согласования и оценки, в том числе, государственную экспертизу. Определен земельный участок.

Создание такого медучреждения станет этапом в развитии акушерско-гинекологической службы, позволит привлекать квалифицированные кадры, осваивать высокотехнологичную помощь.

Обеспечить готовность региона к реализации этого проекта поручено заместителю губернатора Игорю Малякину.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор, резюмируя, подчеркнул, что при возникновении проблемных вопросов решать их необходимо заблаговременно, оперативно и до выделения федерального финансирования.

Теги: сергей ситников, президент, обход костромы, роддом, инфраструктурный проект


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