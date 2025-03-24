Дополнительный этап тестирования для участников кадровой программы «Победоносец» организуют в Астрахани

Региональный кадровый проект "Победоносец" в Астраханской области ориентирован на ветеранов и действующих участников СВО, поэтому не все конкурсанты успели пройти онлайн-тестирование.

Организаторы сообщили, что для 26 претендентов организуют дополнительный экзамен. Набравшим наибольшее количество баллов предстоит очное собеседование. Этот этап стартует 26 мая.

Основное онлайн-тестирование прошли 146 участников.

Вопросы позволяли комплексно оценить личностные и профессиональные качества претендентов. После очного собеседования для конкурсантов с 1 сентября будет организована образовательная программа, которая включает обучение и стажировку. Результатом программы «Победоносец», которая продлится до 2026 года, станет трудоустройство участников СВО в органы власти и на крупные предприятия.