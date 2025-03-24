Жители отдаленных территорий Астраханской области проходят обследования в рамках проекта "Онкопатруль"

Проект астраханского областного клинического онкологического диспансера «День онкологической безопасности» или «Онкопатруль» реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке регионального минздрава. Его задача – обеспечить раннюю диагностику онкозаболеваний.

В минувшие выходные «Онкопатруль» работал в Приволжском районе. Врачи провели консультацию 76-ти астраханцев, девять из них были направлены на дообследование.

Также в актовом зале районной больницы в рамках проекта «Онкопатруль+» специалисты организовали лекции и мастер-класс по самообследованию молочных желёз.

Практика «Онкопатруля» используется не первый год в Астраханской области. В 2024 году врачи совершили 13 выездов, проконсультировали 883 пациента и выявили 107 случаев с подозрением на злокачественные образования. Обследуемые с подтверждёнными диагнозами начали получать лечение в онкодиспансере, сообщает региональное министерство здравоохранения.