Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает Кремль.
Лидеры обсудили развитие диалога между США и Россией об урегулировании конфликта на Украине. Мухаммед Аль Нахайян поддержал предпринимаемые усилия и приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде переговоры двух стран.
Президенты РФ и ОАЭ дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений. Они договорились поддерживать и развивать партнерство дальше.
Россия выразила признательность за оказываемое Эмиратами содействие при обменах пленными между Россией и Украиной.
18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Он длился более двух часов. Президент России выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению прекращения боевых действий. Путин заявил о готовности проработки возможных путей урегулирования, которое должно носить устойчивый и долгосрочный характер.
Также обсуждалась инициатива о 30-дневном перемирии.