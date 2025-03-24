Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает Кремль.

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Лидеры обсудили развитие диалога между США и Россией об урегулировании конфликта на Украине. Мухаммед Аль Нахайян поддержал предпринимаемые усилия и приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде переговоры двух стран.

Президенты РФ и ОАЭ дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений. Они договорились поддерживать и развивать партнерство дальше.

Россия выразила признательность за оказываемое Эмиратами содействие при обменах пленными между Россией и Украиной.

18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Он длился более двух часов. Президент России выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению прекращения боевых действий. Путин заявил о готовности проработки возможных путей урегулирования, которое должно носить устойчивый и долгосрочный характер.

Также обсуждалась инициатива о 30-дневном перемирии.