В Екатеринбурге на 9 дней изменят маршруты 5 трамваев

В Екатеринбурге с 00.00 17 мая по 05.00 26 мая будет закрыто движение трамваев на участке улицы Сыромолотова, от Сыромолотова, 14 "в" до Сиреневого бульвара. В связи с этим, по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки "УрФУ" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях перестанут ходить маршруты №№ 8, 12, 13, 15, 23.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ЕМУП "Гортранс" будет проводить работы на ремонту трамвайных путей. Из-за них также будет ограничено движение автотранспорта на участке улицы Сыромолотова, от дома по улице Сыромолотова, 14 "в" до Сиреневого бульвара.

В это время трамваи станут ходить следующим образом:

№ 8: станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;

№ 12: станция Дворец Спорта – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция Дворец Спорта;

№ 13: станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;

№ 15: станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница Исеть;

№ 23: станция Машиностроителей – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция Шарташ.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.