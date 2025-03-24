24 Марта 2025
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Фото: Администрация Нижневартовска

Взрослая жительница Перми с рождения жила без документов

Взрослая жительница Перми с рождения жила без документов: девушка не получила образования, поскольку ее мать в свое время не обратилась в органы ЗАГС для получения свидетельства о рождении дочери.

О ситуации в соцсетях рассказал омбудсмен Пермского края Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, девочка не посещала детский сад и недолго училась в воскресной школе, после чего мама не отдала её и в обычную школу. С 18 лет она начала обращаться в различные инстанции, чтобы получить документы, удостоверяющие личность, но установить факт ее рождения можно было только через суд. Все попытки оказались безуспешными, пока она не пришла к нам в аппарат Уполномоченного по правам человека в Прикамье со своей проблемой", - сообщил Сапко.

В аппарате омбудсмена девушке оказали помощь в подготовке пакета документов для защиты прав в суде, интересы пермячки в суде представлял общественный помощник Сапко.

"Сегодня мы продолжаем поддерживать ее и в оформлении паспорта гражданина РФ, благодарю руководство полиции Прикамья за понимание. Надеюсь, что наши усилия помогут ей почувствовать уверенность и защиту, получить образование, а в дальнейшем создать семью", - прокомментировал ситуацию Игорь Сапко.

Теги: документы, девушка, свидетельство о рождении, игорь сапко


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