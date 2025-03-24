В Краснодарском крае при пожаре на нефтебазе "сложился" резервуар

В Краснодарском крае горящий на нефтебазе резервуар "сложился" под воздействием высоких температур. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Ночью с 23 на 24 марта резервуар в результате долгого воздействия высоких температур "сложился". При этом площадь пожара не увеличилась, не вышла за пределы обваловки", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

Отмечается, что потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается.

Первый резервуар загорелся 19 марта из-за падения обломков БПЛА, второй - после взрыва в ночь с 20 на 21 марта. Сообщалось о двоих пострадавших. Их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.