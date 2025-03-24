В России полковники ВСУ заочно осуждены за теракты на аэродромах

Второй Западный окружной военный суд наказал командира 383 бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил ВСУ полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка.

В октябре – декабре 2022 г. Дзяний и Бурденюк занимались терроризмом ради убийства людей и дестабилизации деятельности органов государственной власти России. По их приказам совершены четыре теракта с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам, расположенным в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.

Дзяний и Бурденюк объявлены в международный розыск, они заочно арестованы. Судом они (также заочно) приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает Генеральная прокуратура России.