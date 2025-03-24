Губернатор Клычков дал пояснения насчет выплат беременным школьницам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал оценивать указ о выплате 100 тысяч рублей беременным школьницам как меру поддержки, "а не сомнительный инфоповод для громких заголовков".

По его словам, такую норму с выплатами Минтруд рекомендовал принять всем регионам России, 40 из них "уже ее приняли".

"Прошу расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в регионе сейчас нет беременных школьниц.

Ранее стало известно, что школьницы Орловской области будут получать единовременные выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды. Соответствующий указ, который подписал губернатор Андрей Клычков, опубликован на сайте регионального правительства. До этого выплаты по беременности предоставлялись только студенткам колледжей и вузов.