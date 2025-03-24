Шохин: в Россию вернутся только те компании, которые не финансировали ВСУ

В Россию смогут вернуться только те иностранные компании, которые не выделяли деньги Вооруженным силам Украины. Так сказал в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, сначала нужно установить общие критерии для всех, а затем уже решать индивидуально.

"А дальше можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее", — заявил Шохин.

Тем временем, партнер юридической компании O2 Consulting Карен Шахназаров сказал, что наивно думать, что все ушедшие с российского рынка компании с отменой санкций вернутся, пишет Lenta.ru.

По его словам, первыми вернутся компании из сектора розничной торговли и услуг, производство продуктов питания, сетевые кафе и рестораны. Также это будут компании, торгующие люксовыми брендами одежды и аксессуаров, которые не смогли продолжить свою работу из-за введенного ЕС ограничения на стоимость поставляемого в Россию товара в размере не более 300 евро.

Также это будут японские и южнокорейские компании.

"Hyundai Motor в конце 2023 года продала свои российские активы, но сохранила право на их обратный выкуп. При этом компания продолжила подавать заявки на регистрацию в России своих новых марок и обеспечивала сохранность уже зарегистрированных. Это явно свидетельствует о заинтересованности компании к возвращению…" - сказал юрист.

То же самое касается компаний Samsung Electronics, LG и большинства японских автопроизводителей.