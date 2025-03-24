Экспертиза установит причину пожара в элитном ЖК Москвы

Точная причина возгорания в элитном ЖК "Роза Росса" будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщает московская прокуратура в своём telegram-канале.

Ранее стало известно, что в центре Москвы горит ЖК "Роза Росса". Пожар охватил верхние этажи и крышу. Перед пожаром на крыше проводили сварочные работы. По некоторым данным, загорелась временная конструкция из деревянных балок, покрытая пластиком. Там она находилась с прошлого года.



