В Тюменской области подготовили дополнительную команду операторов БПЛА для борьбы с паводком

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Казанский район на прошлой неделе пообщался с будущими операторами БПЛА, которые будут задействованы при паводке. Об этом сегодня глава региона рассказал в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"В прошлом году в режиме онлайн получали картинку с воздуха о состоянии дамб и насыпей, о ледовой обстановке. Это очень помогло в принятии оперативных решений. Тогда коптерами управляли инструкторы центра "Воин". В этом году контроль должен быть еще более тщательным, поэтому поручил подготовить дополнительную команду операторов. Они смогут летать чаще и контролировать большую территорию", - прокомментировал Александр Моор.

Первый этап обучения уже завершен. В группе из 22 новых операторов были представители Казанского, Ишимского и Абатского районов. Курировал процесс непосредственно руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра "Воин" Денис Гордеев. По словам губернатора, опыта ему не занимать: паводок прошлого года он вел от границы с Казахстаном до Тобольска.

"Второй этап начнется непосредственно с паводком. Инструкторы центра "Воин" будут уже в реальных условиях работать с местными операторами. Пожелал ребятам удачи!", - сообщил Моор.

Напомним, прошлой весной в Казанском районе от большой воды пострадало 44 дома, часть из них в селе Огнево.

Для защиты населенного пункта было принято решение возвести противопаводковую земляную насыпь. В феврале работы были завершены. Теперь от реки Ишим дома отделяет вал длиной 900 метров.