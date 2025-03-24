24 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

УК из Нижнего Тагила выплатила местной жительнице более 700 тысяч рублей за сломанную ногу

В Нижнем Тагиле суд обязал управляющую компанию выплатить местной жительнице 727 тыс. рублей за полученный перелом ноги. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в январе 2024 года, когда Оксана выходила из подъезда своего дома по улице Дружинина. По неизвестной причине, в тот день управляющая компания ООО "Уралэкспо-НТ" не почистила от снега и наледи ни крыльцо, ни лестницу. Из-за этого женщина поскользнулась и сломала правую ногу.

Следующие две недели Оксана провела на стационарном лечении в Демидовской городской больнице Нижнего Тагила и перенесла две операции. После этого она еще полгода находилась на амбулаторном лечении и была освобождена от нагрузок на ноги. Все это время женщина испытывала боли и даже в бытовых вопросах нуждалась в помощи от посторонних, не говоря уже о служебных обязанностях.

Обращения в управляющую компанию результатов не дали и тогда Оксана обратилась в Тагилстроевский районный суд.

"За невыполнение своих обязанностей по очистке крыльца дома от снега и наледи суд обязал управляющую компанию выплатить пострадавшей 14 тыс. 905 рублей ущерба, 70 тыс. рублей упущенной выгоды (сумму, которую истец недополучила из-за болезни), компенсацию морального вреда – 400 тыс. рублей, штраф 242 тыс. 452 рубля", - рассказали в пресс-службе суда.

Представитель ответчика решил оспорить это решение в Свердловском областном суде, однако и там встали на сторону пострадавшей. Решение вступило в законную силу.

Теги: Нижний Тагил, УК, перелом, суд, компенсация


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