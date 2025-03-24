Военный самолет разбился в Приморском крае

Военный самолет-штурмовик Су-25 разбился в Приморском крае. Как пишет Lenta.ru, он выполнял учебно-тренировочный полет.

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Пилот успел катапультироваться. Его уже нашли спасатели и эвакуировали.

На самолете не было боекомплекта. Судно потерпело крушение в безлюдной местности. Причиной аварии, по предварительной информации, стала техническая неисправность.

18 марта в Ленинградской области потерпел крушение вертолет, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет. Экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта.

Воздушное судно Ми-28 упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов.