В Перми бизнесмена будут судить за заказ убийства партнера

В Пермском крае в суд направлено уголовное дело о заказном убийстве предпринимателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

​​Обвинения предъявлены двум местным жителям. В зависимости от роли каждого в совершении преступления они обвиняются по ч.ч. 4, 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству по найму и пособничество), ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Следствием установлено, что с 5 сентября 2022 года по 5 октября 2023 года один из обвиняемых пожелал контролировать распределение всех доходов от совместной предпринимательской деятельности, и поэтому решил убить своего партнера по бизнесу. Он предложил своему знакомому за организовать убийство. Тот нашел исполнителя, пообещал ему деньги и обеспечил огнестрельным оружием.

5 октября 2023 года убийца не менее четырех раз выстрелил в свою жертву, в кафе и на улице. Мужчина погиб.

Личность убийцы все еще устанавливается. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.