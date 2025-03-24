Обвиняемый по делу Иванова: "Паромы для Керчи приобретались в обход санкций"

Два парома для Керченской переправы приобретались в обход антироссийских санкций, заявил обвиняемый по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом передает ТАСС.

Сегодня в Мосгорсуде началось слушание дела по существу. Напомним, Иванов обвиняется в растрате на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц".

Гособвинитель в суде сообщила, что на продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив было похищено свыше 216 миллионов рублей. По ее словам, Иванов, Александр Бугаевский и Антон Филатов продали паромы "Агиос Лаврентиус" и "Мария Елена", пишет РИА Новости.

По данным следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", Антон Филатов занимал пост руководителя «Оборонлогистики» и напрямую выполнял поручения Иванова.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд направил уголовное дело Иванова в Мосгорсуд, где оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.

15 марта сообщалось, что суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.