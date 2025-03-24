Песков: Вашингтон может отслеживать нанесение ударов по энергообъектам

США имеют возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию", - сказал он.

"Ну, собственно, ее также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что ВС России выполняют приказ после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, каких-то иных команд со стороны президента пока не было.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночью украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.

Напомним, 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Президент США предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал инициативу и дал военным соответствующую команду.