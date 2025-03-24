Нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае атаковали дроны ВСУ

Нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае атаковали прошедшей ночью украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны.

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Три дрона перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО) в семи километрах от пункта назначения. Фрагменты БПЛА упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

17 февраля Киев уже совершал атаку на эту станцию. В результате объект временно вывелся из эксплуатации.

В ведомстве отмечают, что 19 марта Украина атаковала объект КТК в станице Кавказская. Он перекачивает нефть с железнодорожных цистерн в трубы международной нефтетранспортной компании. В результате разгерметизировался один из резервуаров с "черным золотом", возник пожар на площади 1700 кв.м.

Это случилось через несколько часов после решения Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

В Министерстве обороны отмечают, что Киев продолжает готовить и осуществлять атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе международную.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетику РФ.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Президент США предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал инициативу и дал военным соответствующую команду.