СМИ: США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Саудовской Аравии

Делегации США и Украины могут в понедельник провести дополнительные дискуссии в Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

Также отмечается, что американские чиновники, возможно, продолжат встречаться с коллегами из РФ и Украины на Ближнем Востоке для обсуждения урегулирования конфликта.

Напомним, сегодня утром в Эр-Рияде началась встреча делегаций России и США. Она до сих пор продолжается. 23 марта в столице Саудовской Аравии прошел раунд переговоров украинской делегации с США.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет.