Жителя Екатеринбурга судят за передачу военно-технических сведений СБУ

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела 47-летнего жителя Екатеринбурга Василия Раскова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, он обвиняется в покушении на незаконное перемещение через границу иной военной техники и государственной измене.

По версии следствия, Расков был сторонником проукраинских взглядов и в сентябре 2022 года сам вышел на связь с СБУ. По заданиям украинской спецслужбы мужчина собирал сведения военно-технического плана и информацию о военно-стратегических объектах на территории Свердловской области, которые передавал через WhatsApp.

Кроме того, Расков обвиняется в попытке переправить через границу с Казахстаном две специализированные радиостанции. В итоге он был задержан сотрудниками ФСБ. Как отметили в облсуде, уголовное дело рассматривается в закрытом заседании.

Напомним, недавно вступил в силу приговор жителю Нижнего Тагила, бывшему инженеру "Уралвагонзавода" Данилу Мухаметову. Мужчину признали виновным в госизмене и надолго отправили его в колонию.