ВСУ лишились шанса на отступление из Гоголевки из-за своих мин

ВСУ оказались отрезаны от путей отхода из Гоголевки в Курской области в Сумскую область из-за установленных ими же минных полей.

В силовых структурах ТАСС сообщили, что украинская армия заминировала участок местности юго-восточнее села, пытаясь сдержать наступление ВС РФ.

"Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область", - сказал источник.

Также, по информации ТАСС, российские военные на сумском направлении восстановили контроль над значительным участком госграницы. В районе Гуева бойцы РФ продолжают зачищать лесополосы.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ожидает в ближайшее время создания буферной зоны на сумском направлении. Он отметил, что ВСУ несут большие потери, хотя перекинули на суджанское, сейчас уже сумское направление, все свои лучшие резервы.