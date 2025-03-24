В Кольцово техобслуживание самолета Red Wings закончилось поломкой двигателя

В суперджете SSJ-100 (RA-89138) авиакомпании Red Wings после техобслуживания в аэропорту "Кольцово" пришлось менять двигатель, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина". Причиной поломки мог стать забытый в силовой установке рабочий инструмент.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Техник запустил правый двигатель, однако уже через пять секунд выхода силовой установки на режим малого газа, поступило сообщение об отказе движка с последующим помпажем. После этого двигатель отключился. Сразу после этого техники провели бороскопический осмотр газовоздушного тракта двигателя, где обнаружили многочисленные повреждения рабочих лопаток третьей ступени бустера, лопаток блисков первой и второй ступеней и направляющих аппаратов компрессора внутреннего давления четырех ступеней.

Воздушное судно отстранили от эксплуатации до того, пока не будет заменен правый двигатель. Сам движок отправили на ОДК в Рыбинск для разбора и определения точной причины поломки. Приоритетной версией случившегося остается рабочий инструмент, который могли случайно оставить в установке.