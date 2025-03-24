Жителей Академического просят определиться с участками УДС, требующими срочного ремонта
Жителям Академического района предлагается выбрать, какие участки улично-дорожной сети (УДС) должны быть отремонтированы в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба мэрии, выбрать один из имеющихся вариантов или предложить свой можно до 6 апреля.
Среди участков, предложенных городской администрацией:
- улица Волошина;
- улица Черемшанская, от дома № 17 до дома № 25;
- улица Муранова;
- улица Охотников;
- улица Соболева;
- улица Косотурская, от Суходольской до Верхнеуфалейской.
Высказать свое мнение горожане могут на сайте Госуслуг.