В Югре нашли замену устроившему стрельбу мэру

В Югре избрали главу городского поселения Куминский (Кондинский район). Участие в выборах приняли 44,53% избирателей. С большим отрывом победил "единоросс" Виталий Панькин с результатом 75,67%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Избиркома Югры.

Н️а втором месте кандидат от КПРФ Алексей Новоселов, на третьем - самовыдвиженка Дарья Нагорнова.

Напомним, полномочия главы поселения Куминского Сергея Грубцова были досрочно прекращены с 27 декабря 2024 года. Грубцова обвиняют в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством, покушении на убийство.

По версии следствия, в ночь на 27 декабря 2024 года пьяный Грубцов пришел с охотничьим ружьем в частный дом, где несколько раз выстрелил в потолок и стены с угрозами в адрес жильцов. После он продолжил ходить по территории поселения с оружием. Когда к нему подъехал участковый уполномоченный полиции, обвиняемый выстрелил из оружия, а после этого забежал в дом своего знакомого, откуда продолжил стрельбу в сторону улицы, несмотря на прибывшую на место следственно-оперативную группу.

Подозреваемый арестован.