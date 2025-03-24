Главный тренер "Ак Барса" о матчах с "Автомобилистом": плей-офф – это другое соревнование

Главный тренер казанского "Ак Барса" Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от предстоящих матчей плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы встретятся с екатеринбургским "Автомобилистом".

Как заявил Гатиятулин, соперник значения не имеет.

"Я уже говорил, что выбирать соперника не имеет смысла, потому что плей-офф – это другое соревнование. Все, что было до него, имеет мало значения. Чего жду от серии с "Автомобилистом"? Никаких особенных мыслей по этому поводу нет, мы знали, что нас ожидает плей-офф, и важно отталкиваться от своей игры. Нужно правильно подвести команду к этим матчам и физически, и психологически", - приводит слова тренера официальный сайт "Ак Барса".

Напомним, в минувшую субботу "Автомобилист" красиво завершил регулярный чемпионат КХЛ, взяв верх над действующим обладателем Кубка Гагарина – магнитогорским "Металлургом".