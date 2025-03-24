В России сотруднику центрального аппарата контрольно-надзорного органа вменили госизмену

Сотруднику центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России вменили госизмену: гражданин России якобы начал сотрудничать с Украиной для помощи в её работе против РФ.

В 2024 г. злоумышленник передал украинской стороне сведения о защите объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России. Также он привёл данные о местах дислокации бойцов российской армии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемый арестован. Следствие продолжается, сообщает центр общественных связей ФСБ России.