Представители РФ и США проведут встречу в Эр-Рияде в закрытом формате

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде будет закрытой.

Сотрудники Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы The Ritz-Carlton, где пройдут переговоры, передает ТАСС.

Как сообщалось, РФ на встрече представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США будут присутствовать директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники специального посланника по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудят зерновую сделку. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Помощник президента США по нацбезопасности подтвердил, что делегации особенно обратят внимание на вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря.