Британские военные назвали "политическим театром" планы Стармера по Украине

ВС Великобритании воспринимают слова премьер-министра королевства Кира Стармера об отправке войск на Украину как "политический театр", сообщает газета The Daily Telegraph.

"Это все политический театр. Стармер забежал вперед, говоря о войсках на земле. Он не знал, о чем говорит", — заявил газете источник в армии.

Он отметил, что международные силы численностью 10 тысяч человек не смогли бы оказать никакого "миротворческого" воздействия. "Они даже не смогут защитить себя. О какой миссии идет речь?", - приводит слова источника ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 30 государств готовы войти в коалицию по поддержке Украины. Как заявил официальный представитель главы правительства Великобритании Кира Стармера, страны могут внести свой вклад разными способами, а некоторые предоставят для этого войска. По данным Financial Times, Британия, Франция и Австралия заявили о готовности направить войска для обеспечения прекращения огня, при этом предупредив, что любой мир может быть гарантирован только в том случае, если США предоставят военную поддержку. Дания и Швеция также заявили, что готовы предоставить свои силы в той или иной форме, включая потенциальное развертывание войск.