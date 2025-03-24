Главный мост Донецка дождался реконструкции спустя 70 лет

К лету в Донецке начнется реконструкция главного моста города через реку Кальмиус на проспекте Ильича. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Он отметил, что это федеральный проект. Мост - это центральная артерия, которая несет большую нагрузку, и он вообще никогда капитально не ремонтировался, хотя проекты были.

Мост был построен еще в 1951–1954 гг. После 1991 г. украинской власти это было не нужно. В 2020 году на мосту появились аварийные заграждения. Были приняты меры по предупреждению обрушения.

С одной стороны мост обрамляют два пилона, увенчанные гербами УССР. На их постаментах — барельефы на тему освобождения Донбасса.