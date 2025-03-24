Встреча делегаций России и США начнется в 10.00 мск

Встреча делегаций России и США начнется в 10.00 мск в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

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РФ на встрече представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США будут присутствовать директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники специального посланника по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудят зерновую сделку. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Помощник президента США по нацбезопасности подтвердил, что делегации особенно обратят внимание на вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря.

Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что США рассчитывают достичь "настоящего прогресса" в Саудовской Аравии.

"Полагаю, что в понедельник в Саудовской Аравии будет виден настоящий прогресс, в частности по вопросу прекращения огня в Черном море. После этого естественным образом будет идти движение в сторону полного прекращения огня", - сказал он.

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что переговоры Москвы и Вашингтона по зерновой сделке будут непростыми. По его словам, когда гарантом сделки по Черному морю выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Россия выполнила свои обязательства, но обязательства по отношению к Москве так и не были выполнены.