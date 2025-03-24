Алексей Текслер: Чебаркуль очень красивый город. Он должен выглядеть по-современному.

Алексей Текслер перед рабочим визитом в Чебаркуль посетил 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дважды Краснознаменную дивизию, где провел награждение военнослужащих.

Вручил знаки отличия «За смелость и отвагу» участникам специальной военной операции Роману И. и Виталию М.

«Вы с честью прошли боевое крещение на передовой, выполнили поставленные задачи в сложных условиях. Каждый из вас – настоящий герой и пример для других военнослужащих и подрастающего поколения», – обратился к бойцам Алексей Текслер.

Глава Южного Урала напомнил, что 2025 год объявлен президентом страны Годом защитника Отечества, 9 мая состоится празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Участники специальной военной операции – прямые наследники воинской славы и доблести тех, кто освободил мир от фашизма в мае 1945-го. Связь поколений неразрывна. И победа вновь будет за нами», – сказал в ходе церемонии награждения Алексей Текслер.

Затем губернатор осмотрел класс операторов БПЛА. Главе региона продемонстрировали работу оборудования по обучению управлением беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа.

Напомним, для обустройства этого учебного класса за счет средств областного бюджета была закуплена вся необходимая техника.

В ходе визита в Чебаркуль Алексей Текслер побывал в региональном центре патриотического воспитания «Авангард», который разместился в капитально отремонтированном здании с новой инфраструктурой. Расположение центра вблизи 90-й гвардейской танковой дивизии дает возможность проводить тактические игры и учебные сборы для подростков.

Сотрудники центра ознакомили губернатора с работой авиационных тренажеров, тренажеров парашютиста, учебно-тренировочного комплекса «Танковая дуэль», стрелкового тира, оборудованием для практических занятий по радиосвязи, БПЛА, робототехнике и других современных учебных локаций.





«Это важный объект для всего региона – место, где ребята будут получать навыки военного мастерства. Старшеклассники из разных районов области уже приезжают сюда. Сегодня пообщались с ребятами, им все нравится, и это радует», - прокомментировал увиденное Алексей Текслер.

Территория центра благоустроена, появился стадион с футбольным полем, площадки для баскетбола и волейбола, вышка для прыжков с парашютом. К началу летнего сезона оборудуют армейские полосы препятствий.

Уже с апреля в центре начнутся выездные учебные сборы для подростков и выездные семинары для педагогов учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Сейчас здесь проходят мероприятия муниципального этапа Всероссийской игры «Зарница 2.0», в котором участвуют 80 ребят из Чебаркульского и Саткинского районов.

Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Чебаркуль также заехал в военный городок, где обсудил с главой Чебаркуля Михаилом Панариным ход реализации проектов по ремонту дорог и благоустройству.

«Конечно, первоочередная задача, которую мы с вами решаем, – это вопросы ЖКХ здесь в военном городке, но очень важно в этом году решить проблемы, связанные с дорогами. Мы с вами видим, что дороги в проблемном состоянии», - отметил губернатор.

Глава Чебаркуля Михаил Панарин доложил, что как только позволит погода, дорожники приступят к ремонту. Запланирован ремонт более 1,7 км дорог, контракты уже заключены, стоимость работ – более 57 млн рублей.

«У нас очень много объектов запланировано на этот год по улице Каширина. Это ремонт всех главных дорог. Будет уложено не только асфальтобетонное покрытие, но и выполнено благоустройство, ремонт тротуаров, монтаж нового освещения. Кроме того, мы планируем в этом году отремонтировать 11 домов по улице Каширина — где-то это будет кровля, где-то фасады или коммунальные сети. По дорогам мы планируем завершить работы в августе, а по домам — в октябре. Также большие планы по инициативному бюджетированию в части благоустройства территории ДОСа», — рассказал Михаил Панарин.

Губернатор поинтересовался также планами по благоустройству городских территорий. Глава Чебаркуля сообщил, что в рамках программы инициативного бюджетирования, на которую выделено порядка 36 млн рублей, запланировано создание прогулочной зоны в детских садах, строительство детской игровой площадки возле многоквартирных домов и ремонт хоккейной коробки.

Завершающим пунктом рабочего визита стало посещение губернатором Чебаркульской птицефабрики, которая проводит масштабную модернизацию производства.

«Чебаркульская птица» включает в себя комплексы производства яиц, выращивания бройлеров, переработки мяса птицы, сельскохозяйственные угодья (18 000 га пашни) и селекционно-семеноводческий центр.

В марте 2024 года в яйцесортировальном цехе птицефабрики стартовал проект автоматизации: установлены роботы для автоматического сбора картонных коробок, укладки яиц и автоматизированной погрузки коробок на поддоны. Завершение работ запланировано на 1 полугодие 2025 года.

Кроме постоянной модернизации производства «Чебаркульская птица» активно участвует в реализации проекта «Кадры в АПК». На 2025 год запланирован ремонт 2 школьных классов в Чебаркульском районе агротехнологического профиля.

Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин отмечает: «На птицефабрике «Чебаркульская птица» работают по двум направлениям: с одной стороны, повышают эффективность производства и производительность труда, а с другой — привлекают новых сотрудников жильем, которое через 10 лет работы переходит в собственность сотрудника. На птицефабрике есть свой учебный центр, где учат почти всем профессиям, которые есть на предприятии. Внедрен институт наставничества, действуют договоры с учебными заведениями о прохождении студентами производственной практики».

Алексей Текслер подчеркнул важность модернизации сельскохозяйственного производства в Челябинской области и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии предприятия.

В завершении визита в Чебаркуль губернатор в ходе рабочей встречи с главой муниципалитета Михаилом Панариным обозначил ключевые задачи.

Это работы по модернизация военного городка, передача имущества которого с баланса Минобороны в муниципальную собственность завершена, работы по строительству трех котельных, которые обеспечат автономное теплоснабжение военного городка. В сфере дорожного хозяйства -грамотно организовать работу, учитывая, что финансирование Чебаркульского городского округа в этом году по данному направлению рекордное - почти 200 млн рублей. Также необходимо провести упорядочение рекламных вывесок и благоустройства, проанализировать возможности города в сфере туризма через выход на федеральный конкурс по развитию малых городов.

«Надо наводить порядок. Чебаркуль — очень красивый город. Мы это знаем. Он должен выглядеть по-современному. Приводите город в порядок, думаю, это люди обязательно оценят», — напутствовал Михаила Панарина глава региона Алексей Текслер.