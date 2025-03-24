В Дзержинском районе Перми произошла авария на магистральном водоводе

В Дзержинском районе Перми произошла авария на магистральном водоводе - в районе ДКЖ разлилась небольшая река. О потопе в соцсетях сообщили жители Вавилова, Малкова, Рабочей, Строителей и Локомотивной, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео затопленных улиц опубликовал Telegram-канал "ЧП Пермь".

Без воды остались жители Дзержинского и Ленинского районов. Специалисты "Новогор-Прикамье" приступили к устранению аварии. Как сообщили в компании, давление в сети водоснабжения Дзержинского, Ленинского и Мотовилихинского районов резко снизилось в 07.00. Причиной потопа стало повреждение магистрального водовода диаметром 600 мм на ул. Вавилова, 13. На место вызваны городские службы. Планируется проведение раскопок для дальнейшего ремонта.