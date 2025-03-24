Депутат Вихарев встретился в ДНР с военнослужащими из батальона "Урал-2"

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился в донецком Тельманово с военнослужащими из батальона "Урал-2", которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Алексея Вихарева, единоросс лично передал им одежду, медикаменты, БПЛА. За время нахождения в ДНР общественник побывал в местах дислокации военных и на полигонах, узнал о повседневном быте солдат, пообщался с бойцами и узнал их запросы. Также военные вручили Вихареву памятную медаль Минобороны за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

"В состав гумпомощи вошли продукты, медикаменты, окопные свечи, одежда и самое нужное – БПЛА. Дроны в современных условиях ведения боевых действий ценятся буквально на вес золота. Это глаза, уши и руки военных, то, что спасает их жизни и помогает выполнять поставленные задачи качественнее, с меньшими рисками и потерями", - рассказал Алексей Вихарев.

Напомним, больше недели депутат гордумы Екатеринбурга совместно с уральскими добровольцами-спасателями, общественниками и активистами его Волонтерского центра находились в новых территориях РФ. В подшефном Свердловской области пгт Тельманово они побывали в рамках третьего "Добровольческого десанта", организованного депутатом, бизнесменами и региональным правительством.

Также Алексей Вихарев с активистами восстановили памятники участникам Великой Отечественной войны – танк ИС-3 и братские могилы в селе Самсоново. Провели субботники и мастер-классы для местных волонтеров.

Участникам СВО Вихарев помогает с начала спецоперации, из личных средств закупая и отправляя спецоборудование, медикаменты и вещи. Также он поддерживает правительство Свердловской области в отправке гуманитарных грузов в новые территории страны. Ранее из Екатеринбурга в ДНР уехало несколько многотонных фур на десятки миллионов рублей с помощью, как для бойцов, так и для мирного населения. Депутат не только закупил элементы благоустройства для подшефного Телмановского городского округа, но и неоднократно направлял в помощь своих волонтеров.