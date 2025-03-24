Короткое замыкание стало причиной пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

Короткое замыкание в вывеске на фасаде здания стало причиной пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону, об этом сообщает Telegram-канал МЧС.

К этой минуте спасатели потушили пожар на крыше. На месте работают дознаватели.

Сегодня утром началось возгорание на крыше ТЦ. Затем огонь перешел на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома. Из него эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет.

Площадь пожара в ТЦ составила 300 квадратов, жилого здания - 800.

К тушению были привлечены 100 сотрудников и 29 машин.

Накануне пожар произошел в ТЦ Нефтекамска. Огонь из магазина бытовой техники "Центральный" быстро распространился по другим помещениям. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К тушению привлекли более 40 сотрудников и 16 единиц техники.

Эвакуировали 265 человек. Пострадавших нет.