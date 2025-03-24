Пассажирам самолетов и поездов предложено дать время передумать при покупке

В России перевозчикам предложили ввести "период охлаждения" при покупке авиа и железнодорожных билетов.

С такой инициативой выступил Союза пассажиров. Министерство транспорта попросило оценить ее ОАО "РЖД" и авиакомпании. В объединении считают, что, доля пассажиров, которые совершают ошибки при выборе даты или направления, не превышает 3% и право на бесплатное переоформление или отказ от билета не обрушит экономику перевозок.

В отрасли говорят, что бесплатные возвраты в случае внедрения инструмента возрастут или обернутся злоупотреблениями перекупщиков.

Как заявил председатель организации Кирилл Янков, сейчас авиакомпании получают некоторую прибыль от ошибок пассажиров при переоформлении на новую дату или маршрут, "но это неправильная практика".

В настоящее время по правилам перевозок пассажиры могут бесплатно исправить до двух ошибок в билете: в паспортных данных и ФИО, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что авиабилеты в России могут подорожать из-за возможного внедрения налога на выбросы СО2.