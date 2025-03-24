Кремль анонсировал непростые переговоры России и США по зерновой сделке

Переговоры Москвы и Вашингтона по зерновой сделке будут непростыми.

Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, когда гарантом сделки по Черному морю выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Россия выполнила свои обязательства, но обязательства по отношению к Москве так и не были выполнены.

Пресс-секретарь отметил, глава государства Владимир Путин, вероятно, даст согласие на возобновление зерновой сделки, для которой предстоит обсудить множество деталей и тонкостей, сообщают "Известия".

Ранее российский лидер заявил, что вины России в срыве зерновой сделки нет.