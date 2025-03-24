В Госдуме предложил дать молодым родителям набор для новорожденных

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил министру труда России Антону Котякову предложение о возможности предоставить молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденным.

Из письма следует, что предложено ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет. Набор необходимых предметов для ухода за ребенком предлагается выделять в первый год его жизни. По словам депутата, первый год является критически важным для физического развития детей, и отсутствие необходимых предметов гигиены и ухода может негативно сказаться на здоровье малыша. Отмечается, что предоставление набора позволит обеспечить детям полноценные условия для роста и развития в грудном возрасте.

Миронов указал, что в Москве и ряде регионов женщинам в роддоме выдают специальный подарочный набор "Наше сокровище", который включает в себя вещи для малыша, а также предметы гигиены, сообщает РИА Новости.